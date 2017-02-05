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نتنياهو: على اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا تشكيل جبهة موحدة لمحاربة ’العداء’ الإيراني
اثناء صعوده على متن طائرة للقاء برئيسة الوزراء البريطانية، انتقد نتنياهو ’وقاحة’ طهران، قائلا انها تختبر الادارات الجديدة في لندن وواشنطن
نواب يطالبون بالتحقيق في التسريبات من تقرير حرب غزة
أعضاء الكنيست من جانبي الطيف السياسي يقولون للنائب العام أن تفاصيل رئيسية من تقرير مراقب الدولة السري تم تسريبها إلى الصحافة بصورة غير قانونية
إسرائيل ترد على الولايات المتحدة: التوسع الإستيطاني ليس هو المشكلة
محملة الفلسطينيين مسؤولية الجمود في المحادثات، نائبة وزير الخارجية تقول إن الحكومة ’إنتُخبت للعمل على حق الشعب اليهودي في البناء في جميع أنحاء أرضنا’
محتجون تم إخلاءهم من عامونا قاموا بتحطيم سيارة شرطة ونوافذ حافلة قبل أن يلوذوا بالفرار
مثيرو الشغب كانوا في طريقهم إلى مستوطنة عوفرا القريبة بعد إخلائهم من كنيس البؤرة الإستيطانية؛ الشرطة تمكنت في وقت لاحق من إلقاء القبض عليهم
إصابة 3 أشخاص في ما يُشتبه بأنه هجوم دهس
عاجل الإسرائيليون أصيبوا بجرو طفيفة عند نقطة حارسة خارج المستوطنة؛ اعتقال شابة فلسطينية وتقديم العلاج لها في المكان؛ تقارير تتحدث عن اعترافها بأن الهجوم متعمد
السفير الأمريكي السابق يعرب عن تأييده لنقل السفارة إلى القدس ’بحذر’
دان شابيرو، الذي عرض تقديم المشورة للإدارة الجديدة، يتحدث عن ’حبه للقدس’ و’بحس العدل في المطالبات اليهودي في المدينة’
إستثناء الإسرائيليين الذين وُلدوا في دول عربية من حظر السفر الذي أصدره ترامب
الأمر التنفيذي المثير للجدل لن يُطبق على اليهود الذين وُلدوا في البلدان السبعة التي حظرت الإدارة الأمريكية دخول رعاياها إلى أراضيها
مع تصاعد التوتر، نتنياهو يقول إن تغريدته حول جدار ترامب لا علاقة لها بالمكسيك
رئيس الوزراء يتهم الإعلام ’اليساري والبلشفيي’ بتصنيع الأزمة مع ’أخبار وهمية’؛ وزير الخارجية المكسيكي يقول إن التغريدة ’بدت كعمل عدواني’
الكنيست يصوت على مشروع قانون يمنع دخول ناشطي المقاطعة إلى البلاد
سيتم اجراء التصويت النهائي حول القانون يوم الاثنين؛ ينطبق التشريع ايضا على داعمي مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية؛ لا تعليق من قبل سياسيون اسرائيليون حول حظر ترامب للسفر
سقوط حافلة لشركة “ايجد” بوادي في الضفة الغربية، وأنباء عن قتلى
السائق من بيت القتلى بعد تدحرج المركبة 70 م؛ الظلام، المطر، والمنطقة الوعرة تعرقل عملية الانقاذ
خطة نقل السفارة لا تسبب الغليان في الشارع الفلسطيني
مسؤول في الإستخبارات العسكرية: أزمة الكهرباء في غزة تهم الفلسطينيين أكثر من ’من يجلس في البيت الأبيض’
مواجهات خلال مداهمة ليلية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
القاء قنابل انبوبية، زجاجات حارقة على الجنود في جنين؛ الجيش يغلق ورشة صناعة اسلحة مشتبهة في الخليل، يجري اعتقالات
مصادر فلسطينية تنفي التقرير عن حصول السلطة الفلسطينية على ضمانات أمريكية بعدم نقل السفارة
صحيفة ’الشرق الأوسط’ كانت قد نقلت عن مصدر في رام الله قولها إن إدارة ترامب تعهدت بعدم تنفيذ الرئيس الأمريكي للوعد الذي قطعه خلال حملته الإنتخابية
متظاهرون يتهيؤون لصدور الحكم في قضية الجندي عزاريا الجدلية
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آرائك
الخميس, 12 يناير 2017, 21:28
بقلم Lidia Youanas عن لماذا تخدشون حيائي؟
السبت , 17 ديسمبر 2016, 19:31
الجمعة, 9 ديسمبر 2016, 12:04
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 12:44
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 03:37
الجمعة, 15 يوليو 2016, 13:05
الأربعاء, 13 يوليو 2016, 06:52
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