إسرائيل تبدأ بإخلاء بؤرة عامونا الإستيطانية وسط اشتباكات ودموع

اخلاء عشرات المنازل بينما يتحصن المتظاهرون داخل البؤرة الاستيطانية لمقاومة الاخلاء؛ قد تتوقف العملية خلال الليل؛ اصابة 16 شرطيا؛ شرطي يرفض تنفيذ الاوامر؛ اعتقال 7 اشخاص, بينما ابعدت الشرطة حوالي 200 شخص بدون اعتقالهم. ووافقت 12 عائلة، مع عشرات الاطفال، مغادرة البؤرة الاستيطانية من ارادتها

جوداه آري غروس وطاقم تايمز أوف إسرائيل  
مستوطنون اسرائيليون يشتبكون مع قوات الامن خلال اخلاء بؤرة عامونا الاستيطانية في الضفة الغربية، 1 فبراير 2017 (AFP/Jack GUEZ)

مصادر فلسطينية تنفي التقرير عن حصول السلطة الفلسطينية على ضمانات أمريكية بعدم نقل السفارة

صحيفة ’الشرق الأوسط’ كانت قد نقلت عن مصدر في رام الله قولها إن إدارة ترامب تعهدت بعدم تنفيذ الرئيس الأمريكي للوعد الذي قطعه خلال حملته الإنتخابية

آفي يسسخاروف وطاقم تايمز أوف إسرائيل  
السفارة الأمركية في تل أبيب، إسرائيل، 14 يونيو، 2016. (Flash 90)
آخر المقالات
أخبار خاص
تغطية شاملة: أم الحيران
تايمز أوف إسرائيل على بريدك الخاص
إحصل على ألنشرة آليومية مجانا تغطئة شاملة ومقالات حصرية مباشرة على بريدك الخاص
ألرجاء إدخال آلإسم آلكامل
آلرجاء إختيار دولة
لحظات ويتم
علينا ألتأكد من مصداقية ألبريد ألإلكتروني

لإتمام عملية ألإشتراك عليك الضغط على الرابط اللذي ارسل الى عنوانك
عند التسجيل لقائمة العضوية تايمز أوف إسرائيل تتم الموافقة على شروط ألإستخدام وسياسة الخصوصيةكما وتتم الموافقة على الحصول على آخر ألأخبار والعروض من قبل الموقع، رعاته وشركائه.
تغطية شاملة: باسل غطاس
تغطية شاملة: مقاطعة إسرائيل
تغطية شاملة: دونالد ترامب
النشرة الجوية في اسرائيل
اعرض النشرة لمدينة

النشرة الجوية لمدينة القدس

الأربعاء
عاليا:
7°C
منخفض:
0°C
الخميس
عاليا:
8°C
منخفض:
0°C
الجمعة
عاليا:
9°C
منخفض:
2°C
السبت
عاليا:
12°C
منخفض:
5°C
الأحد
عاليا:
13°C
منخفض:
6°C
Data © 2017 Israel Meteorological Service

إختيار المحرر

مقالات جديرة بالقرأة

إلى الأعلى

آراء ومدونات

باحة ألأفكار

إبدأ مدونة
عرض شامل آراء ومدونات
آرائك
راي حول هذه مقال احترمه ولكن نصيحتي…
بقلم Sivan Karbala عن ترامب عراب الدولة الكردية ؟
الخميس, 12 يناير 2017, 21:28
أشكرك علي تعليقك
التقدمي ورأيك الحر
بقلم Lidia Youanas عن لماذا تخدشون حيائي؟
السبت , 17 ديسمبر 2016, 19:31
סמדר כל הכבוד על המאמר היפה נהניתי…
بقلم Sasson Akri عن إن لم أكن إسرائيلية لوددتُ أن أكون إسرائيلية
الجمعة, 9 ديسمبر 2016, 12:04
اذا كنت تطالب بحق اليهود فى مصر فان…
بقلم Naser Naser عن هل سينجح اليهود فى إسترداد ممتلكاتهم المصادرة فى الدول العربية
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 12:44
اي تعويض بتحكي عنو
ولك انتو سرسريه
بقلم عطا الناطور عن هل سينجح اليهود فى إسترداد ممتلكاتهم المصادرة فى الدول العربية
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 03:37
استادة الفاضلة متى أعلنت أنت قبل…
بقلم Ahmed Hadim عن رسالة مفتوحه من ناديه النور: الإرهاب الفلسطيني والنفاق الاسلامي
الجمعة, 15 يوليو 2016, 13:05
اعتقد ان السيدة المدونة بحاجة الى…
بقلم م. عبد الرحيم العبادلة عن رسالة مفتوحه من ناديه النور: الإرهاب الفلسطيني والنفاق الاسلامي
الأربعاء, 13 يوليو 2016, 06:52
إلى الأعلى
تايمز أوف إسرائيل على بريدك الخاص
إحصل على ألنشرة آليومية مجانا تغطئة شاملة ومقالات حصرية مباشرة على بريدك الخاص
ألرجاء إدخال آلإسم آلكامل
آلرجاء إختيار دولة
لحظات ويتم
علينا ألتأكد من مصداقية ألبريد ألإلكتروني

لإتمام عملية ألإشتراك عليك الضغط على الرابط اللذي ارسل الى عنوانك
عند التسجيل لقائمة العضوية تايمز أوف إسرائيل تتم الموافقة على شروط ألإستخدام وسياسة الخصوصيةكما وتتم الموافقة على الحصول على آخر ألأخبار والعروض من قبل الموقع، رعاته وشركائه.