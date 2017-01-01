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- مفاجأة في أحداث الكرك الأردنية: عملية قرية “قريفلا” معزولة عن أحداث القلعة ولها طابع “عائلي” وتسبب بها “خطأ” أمني في إجراءات الإعتقال والمجرم فيها قتل اربعة رجال أمن بعدما غافلهم مع قريب له وتم التحقيق معه بصفته “مهرب للأسلحة” - رأي أليوم, 01.01.2017, 09:11
- عشية العام الجديد ..يتبادلان الغزل السياسي : ترامب عن بوتين..”أنت ذكي جدا” والثاني يرد..: أنتظر يوم 20 من يناير حتى نتمكن من التصرف بطريقة “بناءة” - رأي أليوم, 01.01.2017, 09:07
- إنزعاج شعبي من قرار اعلنه احد النواب بإلغاء “الإعفاءات الطبية” في الأردن - رأي أليوم, 01.01.2017, 09:02
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- ترامب يشكك في تورط روسيا بالهجمات الإلكترونية ضد بلاده - روسيا اليوم, 01.01.2017, 08:54
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- شباط يعلن عدم مشاركته شخصيا بحكومة بنكيران - الجزيرة, 01.01.2017, 08:49
- الأردنيون شغفون بمقابلة الجنرال فريحات على بي بي سي ويحللون ويسألون.. وحقائق لا بد من تلمسها “ليلة رأس السنة” بالمراجعات الخفية: حاجة ملحّة لرموز جدد و”غزل صريح” بالمفردات الشعبية.. وتثبيت للعداء مع ايران رغم تحذيرات الرئيس الكباريتي.. - رأي أليوم, 01.01.2017, 08:45
- تنظيم "داعش" يخطط لشن هجمات كيميائية في بريطانيا - روسيا اليوم, 01.01.2017, 08:45
- فرنسا تطرد تونسيين يشكلان "تهديدا خطيرا" للنظام العام - فرنسا ٢٤, 01.01.2017, 08:38
- ألمانيا: شرطة كولونيا تفتش مئات الأشخاص في المحطات أغلبهم من شمال أفريقيا - فرنسا ٢٤, 01.01.2017, 08:13
- نيويورك تعزز الامن في احتفالات راس السنة بعد اعتداءي برلين ونيس - تايمز أوف إسرائيل, 01.01.2017, 08:12
- ناجون من هجوم اسطنبول يروون لحظات الرعب التي عاشوها - روسيا اليوم, 01.01.2017, 07:49
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- مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول - روسيا اليوم, 01.01.2017, 07:10
إطلاق النار على إمرأة فلسطينية عند حاجز قلنديا لمحاولة تنفيذ هجوم طعن
إصابة إمرأة فلسطينية برصاص الجيش بعد رفضها طلبات التوقف، لا أنباء عن إصابات أخرى
تقرير: مسؤولون بريطانيون يدعون مسؤوليتهم عن تصويت مجلس الأمن
بينما وجه مسؤولون اسرائيليون اصبع الاتهام الى اوباما، قال مسؤول بريطاني ان الخطوة جزء من استراتيجية جديدة لرئيسة الوزراء ماي
إلغاء تباحث تصاريح البناء الجديد في القدس الشرقية من جدول الأعمال
اطلاق سراح عضو الكنيست باسل غطاس لعشرة أيام من الإقامة الجبرية
يمكن لباسل غطاس حضور جلسات الكنيست تحت الاشراف؛ سيبقى مشتبه اخر في القضية بالاعتقال لثلاث ايام اضافية
تحليل
في الضفة الغربية الكئيبة، قرار مجلس الأمن لا يجلب الفرحة للفلسطينيين
من غير المرجح ان يكون للاجراء تأثير كبير على الحياة اليومية في الضفة الغربية، وقد تؤدي الكآبة المتنامية الى العنف او افعال متطرفة اخرى
المحكمة توافق على تأجيل إخلاء عامونا لمدة 45 يوما
في قبولهم لطلب الدولة، حذر القضاة من أن هذا التمديد هو ’الأخير’، وأكدوا على ضرورة تنفيذ الأوامر سواء تم إستكمال الإتفاق مع السكان أو لا
خاص
تضامنا مع سياسية سويدية من اليمين المتطرف، وفد مقرب من ترامب يلغي لقائه مع مسؤولة إسرائيلية
الوفد ألغى لقاءه مع تسيسي حاطوفيلي، بعد أن قامت وزارة الخارجية برفض مشاركة كريستسنا فينبرغ بسبب ميول حزبها ’النازية’
مقابلة
’خليفة’ عباس الفعلي لا يريد التحدث عن ’اليوم التالي’
جبريل رجوب، الزعيم الفلسطيني المخضرم، يبقى صامتا ايضا حول الهجمات ضد اسرائيل في تاريحه؛ يقول انه ’متشددا’ في سعيه لقيام ’دولة فلسطينية’
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آرائك
بقلم Lidia Youanas عن لماذا تخدشون حيائي؟
السبت , 17 ديسمبر 2016, 19:31
الجمعة, 9 ديسمبر 2016, 12:04
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 12:44
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 03:37
الجمعة, 15 يوليو 2016, 13:05
الأربعاء, 13 يوليو 2016, 06:52
الأربعاء, 13 يوليو 2016, 00:54
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