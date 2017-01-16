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ترامب سيكلف كوشنير تواسط اتفاقية سلام في الشرق الأوسط
خلال مقابلة مع صحيفة ’ذا تايمز أوف لندن’، نادى الرئيس المنتخب بريطانيا لاستخدام الفيتو ضد اي قرار ضد اسرائيل في مجلس الامن الدولي
مسؤولون إسرائيليون يرحبون بإعلان مؤتمر باريس ’الضعيف’
مصادر في القدس تدعي انها المسؤولة عن البيان المخفف الصادر عن 70 دولة، والذي يزيل ’الفقرات الاشكالية’ من قرار مجلس الامن الدولي ضد الاستيطان
كيري يؤكد لنتنياهو بأنه يعمل على تخفيف حدة نص المؤتمر في باريس
قال نتنياهو أنه لا يجب مرور أي قرار آخر، لا في نيويورك، ولا في باريس؛ واشنطن سوف تعارض أي مساعي أخرى في مجلس الأمن
وزير الخارجية الفرنسي يحذر من عواقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
مصادر دبلوماسية تقول إن ادراج قضية القدس في قمة باريس وتوجيه رسالة بذلك الى ترامب، تشكل محور مناقشات حادة في المؤتمر
عباس إلتقى اثنين من رجال الأعمال الأمريكيين لإنشاء “قناة خلفية” مع ترامب
مدير صندوق تحوط أمريكي مقرب من جاريد كوشنر قال بحسب تقارير لرئيس السلطة الفلسطينية خلال لقاء جمعهما في رام الله إن الولايات المتحدة جدية في قرار نقل سفارتها إلى القدس
أنباء عن مقتل مسؤولين سوريين في غارة إسرائيلية مزعومة
ورد انه تم قصف مخزن صواريخ في قاعدة المزه الجوية، التي تعتبر قاعدة استراتيجية كبرى لنظام الاسد؛ مسؤول عسكري يهدد ب’تداعيات’
زوجة نتنياهو تدلي بشهادتها مع توسيع تحقيق الشرطة
استدعاء ساره نتنياهو في قضية الهبات، بحسب تقارير؛ استجواب عضو كنيست من حزب العمل حول مشروع قانون يسرائيل هايوم بينما تحقق الشرطة في اتفاق واحدة بواحدة مفترض بين رئيس الوزراء وصاحب صحيفة
ترامب يتهم وكالات الاستخبارات بتسهيل تسريب الملف الروسي ’الزائف’
قال ترامب انه يعتقد ان نشر وكالات الاستخبارات لمعلومات ’مغلوطة وزائفة’ امر مخزي؛ شبه التعامل معه بأساليب المانيا النازية
الجيش: حماس اخترقت هواتف الجنود بواسطة انتحال شخصية فتيات جميلات
في هجوم شخصيات مزيفة، قامت الحركة بخدع عشرات الجنود بمحاولة للحصول على معلومات استخباراتية من شبكات التواصل الاجتماعي، الهواتف
غضب عارم بعد هدم 11 مبنى في قلنسوة، وإستقالة رئيس البلدية
تم بناء المباني بدون تصريح على أراض زراعية؛ نادت القيادة العربية في اسرائيل إلى اضراب عام يوم الاربعاء احتجاجا على الهدم
لم نعلم بالامر، لا تلومونا، قال اقرباء منفذ هجوم القدس
في تجمع العزاء لفادي القنبر، الرجل المنحدر من القدس الشرقية الذي دهس مجموعة جنود بشاحنته يوم الاحد، وقتل اربعة منهم، المسألة غامضة
اطلاق النار في حيفا على الأرجح من دوافع قومية، بحسب تقدير الشرطة
اطلاق عملية بحث عن المشتبه الرئيسي في هجوم تعتقد الشرطة انه من دوافع قومية ادى الى مقتل شخص، اصابة اخر
الآلاف يشاركون في جنازة ليان ناصر ضحية اعتداء اسطنبول
احيى المشاركون بالجنازة، من ضمنهم اعضاء كنيست عرب وممثلين من السلطة الفلسطينية، ذكرى ليان ناصر كشخص محب للحياة؛ وقفة دعم نسائية بعد انتقاد الضحايا لتواجدهن في نادي ليلي
وزيرة العدل تقترح أن مشروع قانون قد يمنح رئيس الوزراء حصانة من الملاحقة
تدعم شاكيد بحذر شديد اقتراح عضو كنيست من الليكود لتقديم مشروع قانون لحماية رئيس الوزراء، بينما تحقق الشرطة مع نتنياهو حول شبه فساد
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آرائك
الخميس, 12 يناير 2017, 21:28
بقلم Lidia Youanas عن لماذا تخدشون حيائي؟
السبت , 17 ديسمبر 2016, 19:31
الجمعة, 9 ديسمبر 2016, 12:04
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 12:44
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 03:37
الجمعة, 15 يوليو 2016, 13:05
الأربعاء, 13 يوليو 2016, 06:52
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