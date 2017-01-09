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عضو كنيست: بإمكان نتنياهو البقاء في السلطة حتى لو تم توجيه تهم جنائية ضده
دافيد بيتان يرفض الدعوات لرئيس الوزراء بالتنحي من منصبه في أعقاب التقرير عن تسجيلات حول إتفاق ’واحدة بواحدة’ مع أحد رجال الأعمال
عضو الكنيست يهودا غليك يعارض العفو عن الجندي المتهم في حادثة الخليل
نادى يهودا غليك للتساهل مع ايلور عزاريا، ولكن فقط في حال اعترافه بإقتراف خطأ؛ اوري ارئيل يقول ان عقوبته يجب ان تكون الوقت الذي قضاه بالاحتجاز حتى الآن
اطلاق النار في حيفا على الأرجح من دوافع قومية، بحسب تقدير الشرطة
اطلاق عملية بحث عن المشتبه الرئيسي في هجوم تعتقد الشرطة انه من دوافع قومية ادى الى مقتل شخص، اصابة اخر
الآلاف يشاركون في جنازة ليان ناصر ضحية اعتداء اسطنبول
احيى المشاركون بالجنازة، من ضمنهم اعضاء كنيست عرب وممثلين من السلطة الفلسطينية، ذكرى ليان ناصر كشخص محب للحياة؛ وقفة دعم نسائية بعد انتقاد الضحايا لتواجدهن في نادي ليلي
وزيرة العدل تقترح أن مشروع قانون قد يمنح رئيس الوزراء حصانة من الملاحقة
تدعم شاكيد بحذر شديد اقتراح عضو كنيست من الليكود لتقديم مشروع قانون لحماية رئيس الوزراء، بينما تحقق الشرطة مع نتنياهو حول شبه فساد
اصدقاء، جيران ‘في صدمة’ من مقتل 4 الشقيقات، والدتهم في عملية قتل وانتحار مشتبهة
إطلاق النار على إمرأة فلسطينية عند حاجز قلنديا لمحاولة تنفيذ هجوم طعن
إصابة إمرأة فلسطينية برصاص الجيش بعد رفضها طلبات التوقف، لا أنباء عن إصابات أخرى
تقرير: مسؤولون بريطانيون يدعون مسؤوليتهم عن تصويت مجلس الأمن
بينما وجه مسؤولون اسرائيليون اصبع الاتهام الى اوباما، قال مسؤول بريطاني ان الخطوة جزء من استراتيجية جديدة لرئيسة الوزراء ماي
إلغاء تباحث تصاريح البناء الجديد في القدس الشرقية من جدول الأعمال
مقابلة
’خليفة’ عباس الفعلي لا يريد التحدث عن ’اليوم التالي’
جبريل رجوب، الزعيم الفلسطيني المخضرم، يبقى صامتا ايضا حول الهجمات ضد اسرائيل في تاريحه؛ يقول انه ’متشددا’ في سعيه لقيام ’دولة فلسطينية’
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بقلم Lidia Youanas عن لماذا تخدشون حيائي؟
السبت , 17 ديسمبر 2016, 19:31
الجمعة, 9 ديسمبر 2016, 12:04
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 12:44
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 03:37
الجمعة, 15 يوليو 2016, 13:05
الأربعاء, 13 يوليو 2016, 06:52
الأربعاء, 13 يوليو 2016, 00:54
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