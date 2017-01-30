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- مصر تخطف تذكرة نصف النهائي من المغرب في أمم أفريقيا - روسيا اليوم, 29.01.2017, 23:20
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اضطرابات في مطار كينيدي في نيويورك بعد حظر دخول رعايا دول اسلامية
الاضطرابات تركزت في مبنى الركاب الرقم 4 حيث اضطرت قوات الامن لنشر تعزيزات وسط هتافات ’دعوهم يدخلون!’
سقوط حافلة لشركة “ايجد” بوادي في الضفة الغربية، وأنباء عن قتلى
السائق من بيت القتلى بعد تدحرج المركبة 70 م؛ الظلام، المطر، والمنطقة الوعرة تعرقل عملية الانقاذ
خطة نقل السفارة لا تسبب الغليان في الشارع الفلسطيني
مسؤول في الإستخبارات العسكرية: أزمة الكهرباء في غزة تهم الفلسطينيين أكثر من ’من يجلس في البيت الأبيض’
مواجهات خلال مداهمة ليلية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
القاء قنابل انبوبية، زجاجات حارقة على الجنود في جنين؛ الجيش يغلق ورشة صناعة اسلحة مشتبهة في الخليل، يجري اعتقالات
مصادر فلسطينية تنفي التقرير عن حصول السلطة الفلسطينية على ضمانات أمريكية بعدم نقل السفارة
صحيفة ’الشرق الأوسط’ كانت قد نقلت عن مصدر في رام الله قولها إن إدارة ترامب تعهدت بعدم تنفيذ الرئيس الأمريكي للوعد الذي قطعه خلال حملته الإنتخابية
سجلات مسربة من وقت حرب غزة تكشف خلافات حادة بين القادة حول طريقة خوضها
اقتباسات من نقاشات المجلس الوزاري الأمني المصغر السرية خلال حرب غزة عام 2014 تظهر بينيت دفع لشن هجوم حاد بينما دعا قادة الدفاع إلى عدم اثارة الحرب واستخفوا بتهديد الانفاق
متظاهرون يتهيؤون لصدور الحكم في قضية الجندي عزاريا الجدلية
متظاهرون يحتشدون في القدس مطالبين بتجميد هدم المباني في الوسط العربي
قافلة تضم أكثر من 200 مركبة في طريقه إلى الكنيست، في أعقاب مقتل شرطي ورجل بدوي في الأسبوع الماضي
كيري يدافع عن سجل إدارة اوباما المتعلق بإسرائيل
دافع الدبلوماسي الرفيع المنتهية ولايته عن الامتناع عن التصويت في الامم المتحدة، قال انه كان ’افصل اصدقاء’ الدولة اليهودية، حذر ترامب من التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني
نواب الليكود يحيّون ’الملك بيبي’ الذي انتقد التحقيقات ضده بقضايا فساد
رئيس الوزراء يقول في اجتماع لفصيل الحزب إن ’التحقيق الوهمي’ ضده هو جزء من ’مؤامرة إعلامية’؛ بينيت يدافع عن النائب العام من الإنتقادات الموجهة ضده
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آرائك
الخميس, 12 يناير 2017, 21:28
بقلم Lidia Youanas عن لماذا تخدشون حيائي؟
السبت , 17 ديسمبر 2016, 19:31
الجمعة, 9 ديسمبر 2016, 12:04
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 12:44
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 03:37
الجمعة, 15 يوليو 2016, 13:05
الأربعاء, 13 يوليو 2016, 06:52
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