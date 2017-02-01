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بينيت: إخلاء عامونا سيؤدي إلى ضم الضفة الغربية
مع بدء تنفيذ عملية الإخلاء، رئيس حزب ’البيت اليهودي’ يشيد بسكان البؤرة الإستيطانية واصفا إياهم ب’الأبطال’، ويحض على عدم إستخدام العنف في أقوال مشابهة لتصريحات وزير الأمن العام والحاخام الأكبر
السفير الأمريكي السابق يعرب عن تأييده لنقل السفارة إلى القدس ’بحذر’
دان شابيرو، الذي عرض تقديم المشورة للإدارة الجديدة، يتحدث عن ’حبه للقدس’ و’بحس العدل في المطالبات اليهودي في المدينة’
إستثناء الإسرائيليين الذين وُلدوا في دول عربية من حظر السفر الذي أصدره ترامب
الأمر التنفيذي المثير للجدل لن يُطبق على اليهود الذين وُلدوا في البلدان السبعة التي حظرت الإدارة الأمريكية دخول رعاياها إلى أراضيها
مع تصاعد التوتر، نتنياهو يقول إن تغريدته حول جدار ترامب لا علاقة لها بالمكسيك
رئيس الوزراء يتهم الإعلام ’اليساري والبلشفيي’ بتصنيع الأزمة مع ’أخبار وهمية’؛ وزير الخارجية المكسيكي يقول إن التغريدة ’بدت كعمل عدواني’
لائحة اتهام بإطلاق نار من دوافع قومية ضد عربي في حيفا
الدافع وراء هجمات محمد شناوي هو قول صاحبته انه ’محم لليهود’، قال الشاباك؛ تقديم لوائح اتهام ضد شخصين كشركاء لجريمة
الكنيست يصوت على مشروع قانون يمنع دخول ناشطي المقاطعة إلى البلاد
سيتم اجراء التصويت النهائي حول القانون يوم الاثنين؛ ينطبق التشريع ايضا على داعمي مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية؛ لا تعليق من قبل سياسيون اسرائيليون حول حظر ترامب للسفر
اضطرابات في مطار كينيدي في نيويورك بعد حظر دخول رعايا دول اسلامية
الاضطرابات تركزت في مبنى الركاب الرقم 4 حيث اضطرت قوات الامن لنشر تعزيزات وسط هتافات ’دعوهم يدخلون!’
سقوط حافلة لشركة “ايجد” بوادي في الضفة الغربية، وأنباء عن قتلى
السائق من بيت القتلى بعد تدحرج المركبة 70 م؛ الظلام، المطر، والمنطقة الوعرة تعرقل عملية الانقاذ
خطة نقل السفارة لا تسبب الغليان في الشارع الفلسطيني
مسؤول في الإستخبارات العسكرية: أزمة الكهرباء في غزة تهم الفلسطينيين أكثر من ’من يجلس في البيت الأبيض’
مواجهات خلال مداهمة ليلية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
القاء قنابل انبوبية، زجاجات حارقة على الجنود في جنين؛ الجيش يغلق ورشة صناعة اسلحة مشتبهة في الخليل، يجري اعتقالات
مصادر فلسطينية تنفي التقرير عن حصول السلطة الفلسطينية على ضمانات أمريكية بعدم نقل السفارة
صحيفة ’الشرق الأوسط’ كانت قد نقلت عن مصدر في رام الله قولها إن إدارة ترامب تعهدت بعدم تنفيذ الرئيس الأمريكي للوعد الذي قطعه خلال حملته الإنتخابية
سجلات مسربة من وقت حرب غزة تكشف خلافات حادة بين القادة حول طريقة خوضها
اقتباسات من نقاشات المجلس الوزاري الأمني المصغر السرية خلال حرب غزة عام 2014 تظهر بينيت دفع لشن هجوم حاد بينما دعا قادة الدفاع إلى عدم اثارة الحرب واستخفوا بتهديد الانفاق
متظاهرون يتهيؤون لصدور الحكم في قضية الجندي عزاريا الجدلية
متظاهرون يحتشدون في القدس مطالبين بتجميد هدم المباني في الوسط العربي
قافلة تضم أكثر من 200 مركبة في طريقه إلى الكنيست، في أعقاب مقتل شرطي ورجل بدوي في الأسبوع الماضي
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آرائك
الخميس, 12 يناير 2017, 21:28
بقلم Lidia Youanas عن لماذا تخدشون حيائي؟
السبت , 17 ديسمبر 2016, 19:31
الجمعة, 9 ديسمبر 2016, 12:04
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 12:44
الجمعة, 5 أغسطس 2016, 03:37
الجمعة, 15 يوليو 2016, 13:05
الأربعاء, 13 يوليو 2016, 06:52
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